RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Кремінній окупанти впритул розстріляли з танка будинок престарілих: 56 людей загинули

Фото: у Кремінній розстріляли будинок для літніх людей (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей в Кремінній Луганської області. Внаслідок атаки загинули 56 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти", - зазначив Гайдай.

В результаті дій окупантів загинули 56 пацієнтів пансіонату. Ще 15 людей, що вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Наразі військові та рятувальники не можуть дістатися до будинку.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по Маріуполю з моря. Ворожі сили атакували міста важким озброєнням з бойових кораблів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниЛуганськ