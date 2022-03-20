У Кремінній окупанти впритул розстріляли з танка будинок престарілих: 56 людей загинули

Російські окупаційні війська впритул розстріляли з танка будинок для літніх людей в Кремінній Луганської області. Внаслідок атаки загинули 56 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти", - зазначив Гайдай.

В результаті дій окупантів загинули 56 пацієнтів пансіонату. Ще 15 людей, що вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

Наразі військові та рятувальники не можуть дістатися до будинку.