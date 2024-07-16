В Кременчуге нашли похищенного из роддома младенца (фото)

Как рассказали в полиции, на камерах видеонаблюдения было видно, что с большим пакетом из роддома выходила женщина. Однако впоследствии оперативники установили, что злоумышленником был мужчина-транссексуал.

"Свой поступок задержанный объясняет тем, что очень хотел ребенка, которого никогда бы не смог родить, поэтому прибег к преступлению. С ребенком все хорошо, правоохранители вернули малыша матери в перинатальный центр", - рассказал начальник ГУНП в Полтавской области Евгений Рогачев.

По данному факту следственным подразделением полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, осуществляется досудебное расследование уголовных производств, открытых по части 3 статьи 146 и части 2 статьи 367 (похищение малолетней и служебная халатность, повлекшие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Фото: правоохранители нашли похищенного в Кременчуге младенца (t.me/UA_National_Police)

Напомним, в минувшие выходные в Кременчуге из роддомабыл похищен младенец.

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