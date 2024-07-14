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В Кременчуге с роддома пропал младенец, его ищет вся полиция области

Фото: шеврон "Полиция" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Кременчуге исчез новорожденный младенец из перинатального центра. Полиция Полтавской области разыскивает ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины.

В ведомстве отметили, что на розыск пропавшего ребенка ориентирован весь личный состав полиции Полтавской области.

Если у кого-то есть любая информация, которая может помочь в поисках пропавшей девочки, в Нацполиции призвали немедленно обратиться в Кременчугское районное управление полиции по следующим номерам:

  • +380 (98) 739 26 30;
  • +380 (98) 189 99 44;
  • +380 (99) 793 35 04 или 102

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве погиб 7-летний мальчик, который лечился в "Охматдете". Во время ракетного удара РФ он находился в детской больнице.

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КременчугНациональная полиция