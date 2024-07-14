В Кременчуге с роддома пропал младенец, его ищет вся полиция области

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве погиб 7-летний мальчик, который лечился в "Охматдете". Во время ракетного удара РФ он находился в детской больнице.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.