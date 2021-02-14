У Кременчуці оголосили дводенний траур у зв'язку із загибеллю двох військових на Донбасі

У Кременчуці оголосили днями жалоби у зв'язку із загибеллю двох жителів міста на Донбасі 14 лютого. Вони підірвалися на невідомому пристрої.
Про це заявив мер міста Віталій Малецький.
15-го і 16 лютого дні скорботи будуть за капітаном Олександром Войтенком (1984 року народження) і старшим солдатіом В'ячеславом Олексієнком (1987 року народження). Вони підірвалися разом з ще одним військовим біля Новолуганського.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив розслідувати обставини інциденту міністру оборони Андрію Тарану та головнокомандувачу Збройними силами України Руслану Хомчаку. Вони повинні відправитися в зону ООС.
Також повідомлялося, що російські бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі 14 лютого. Стріляли зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.