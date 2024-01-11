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Крематорий Санкт-Петербурга столкнулся с проблемами из-за санкций против РФ, - СМИ

Архивное фото: Крематорий Санкт-Петербурга столкнулся с проблемами из-за санкций против РФ (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Санкт-Петербургский крематорий в РФ перестал принимать гробы из бюджетных материалов. Это может быть связано с антироссийскими санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Санкт-Петербургский крематорий ограничил прием гробов из древесно-волокнистой плиты, ламинированной древесно-стружечной плиты и других материалов с клеем в составе. 

Руководство крематория объяснило свое решение "плановой очисткой фильтров" для печей.

Отмечается, что в РФ гробы из этих материалов являются наиболее ходовыми и используются более чем в 80% случаев. Эксперт в сфере ритуальных услуг Евгений Козлов считает, что крематорий столкнулся с проблемами из-за санкций против РФ.

Аналогичные проблемы были и раньше

На сайте Городской ритуальной службы Петербурга говорится о том, что гробы из древесно-волокнистой плиты и ламинированной древесно-стружечной плиты не принимают, "как и раньше, в соответствии с рекомендацией ГОСТа". 

В то же время участники ритуального бизнеса рассказывают, что фактически это ограничение до января 2024 года не работало.

В ноябре 2022 года СМИ сообщали, что крематорий в Воронеже приостановил работу из-за нехватки комплектующих для чешской печи Tabo-CS вследствие санкций. Также издание пишет, что в российских крематориях в основном работают с оборудованием из Чехии, а реже из Германии и Венгрии.

Санкции против России

С 2022 года страны Запада ввели рекордное количество санкций против РФ за ее вторжение в Украину. Ограничения продолжают вводить практически каждую неделю.

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей. Только у "Аэрофлота" сломались 8 самолетов за последние 5 недель.

Соединенные Штаты Америки сегодня, 11 января, ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ.

На днях президент Владимир Зеленский обсудил с партнерами ужесточение санкций против РФ.

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