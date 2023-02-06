Кредиторы инициировали банкротство "Олимпекс купе", владеющее зерновым терминалом в Одессе

Решение об обращении в суд с иском о банкротстве является единственным способом для кредиторов сохранить активы от размывания и непрозрачных действий бывших собственников Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые без ведома кредиторов утилизировали имущество в залоге - почти 400 000 т зерна и семян соня 130 миллионов долларов США.

"Мы признаем стратегическую важность выхода зерна из Одесского порта для глобальной продовольственной безопасности. Innovatus оставляет в силе свои обязательства инвестировать в Украину и поддерживать ее экономику. Процедура банкротства именно этой организации является необходимым юридическим шагом для реструктуризации группы ради ее доходности, прозрачности, прозрачности налогового законодательства и надлежащего корпоративного управления", - заявила управляющий директор Innovatus Ана Фирмато.

Джон Паттон, региональный топ-менеджер ACP сообщил, что будет назначен арбитражный управляющий, которому будет поручено обеспечить отсутствие сбоев в работе терминала.

"Эта комплексная реорганизация - лучший способ защиты рабочих мест и операционной работы терминала, ведь он играет важную роль в Черноморской зерновой инициативе. Успех зернового коридора имеет решающее значение для народа Украины и международной продовольственной безопасности", - добавил он.