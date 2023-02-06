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Кредиторы инициировали банкротство "Олимпекс купе", владеющее зерновым терминалом в Одессе

Фото: кредиторы инициировали банкротство "Олимпекс купе", владеющее зерновым терминалом в Одессе
Автор: Юлия Бойко

Кредиторы Argentem Creek Partners ("ACP") и Innovatus Capital Partners ("Innovatus") инициировали дело о банкротстве Olimpex Coupe International, дочерней компании GNT Group, управляющей зерновым терминалом в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Решение об обращении в суд с иском о банкротстве является единственным способом для кредиторов сохранить активы от размывания и непрозрачных действий бывших собственников Сергея Грозы и Владимира Науменко, которые без ведома кредиторов утилизировали имущество в залоге - почти 400 000 т зерна и семян соня 130 миллионов долларов США.

"Мы признаем стратегическую важность выхода зерна из Одесского порта для глобальной продовольственной безопасности. Innovatus оставляет в силе свои обязательства инвестировать в Украину и поддерживать ее экономику. Процедура банкротства именно этой организации является необходимым юридическим шагом для реструктуризации группы ради ее доходности, прозрачности, прозрачности налогового законодательства и надлежащего корпоративного управления", - заявила управляющий директор Innovatus Ана Фирмато.

Джон Паттон, региональный топ-менеджер ACP сообщил, что будет назначен арбитражный управляющий, которому будет поручено обеспечить отсутствие сбоев в работе терминала.

"Эта комплексная реорганизация - лучший способ защиты рабочих мест и операционной работы терминала, ведь он играет важную роль в Черноморской зерновой инициативе. Успех зернового коридора имеет решающее значение для народа Украины и международной продовольственной безопасности", - добавил он.

Напомним, "Олимпекс Купе Интернешнл" - одна из крупнейших частных стивидорных компаний, оперирующая в Одесском морском порту.

В прошлом году, по данным портала "Порты Украины", компания с показателем 180 тыс. т занимала 11-е место в рейтинге портовых терминалов Украины по объемам одновременного хранения зерновых.

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Одесса