КрАЗ створив унікальні причепи для безпілотних самоскидів

Інженери Кременчуцького автозаводу розробили незвичайні причепи, які допомагають керувати самоскидами з автопілотом. Використовуватися новинка буде в кар'єрах компанії Ferrexpo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кременчуцьку газету".
Легковий геолокаційний причіп, розроблений на КрАЗі, не має аналогів в Україні. У 2021 році на Полтавському ГЗК запрацювали безпілотні кар'єрні самоскиди. Тому компанія Ferrexpo і замовила КрАЗу незвичайні причепи, які виконують роль розумних "маячків" для інноваційної техніки. Тільки для однієї ділянки кар'єру необхідно близько 15 причепів.
На виносної телескопічної щоглі встановлені камери, семафор і антени для передачі даних. Шлагбаум на причепі призначений для перекриття руху – самоскиди на автопілоті його відмінно бачать. Заявлено, що річний тираж випуску спеціальних причепів не перевищить два десятки штук. Фахівці з Кременчука вже вивчають можливість експорту спеціалізованих "візків".
Раніше повідомлялося, що на BMW і Mercedes-Benz подали до суду через відмову згортати випуск авто з ДВС. Позови подані в регіональні суди Мюнхена і Штутгарта, де розміщені штаб-квартири компаній.
Також ми писали, що моторами електромобілів концерну GM керуватиме штучний інтелект. У GM відзначили, що на деяких їх нових машинах будуть встановлені по три розумних електродвигуна.