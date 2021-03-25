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Кравчук вакцинувався від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання на Донбасі Леонід Кравчук вакцинувався від коронавірусу. Він отримав щеплення препаратом Covishield.

Вакцинацію першого президента показали в ефірі каналу "Україна 24".

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