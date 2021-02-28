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Кравчук пов'язує загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука

Новость на русском → Київ, Неділя 28 лютого 2021 03:14
Кравчук пов'язує загострення на Донбасі з санкціями проти Медведчука Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Загострення ситуації на Донбасі пов'язано з санкціями щодо кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна перейшла від слів до справи.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю DW.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі "ескалацією конфлікту", проте визнав, що загострення все ж відбувається. Політик пов'язав це з санкціями проти Медведчука.

"Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активно діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали та їхню пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, ситуація з "Північним потоком-2", виступи Байдена і його команди. Вони зрозуміли, що ситуація не на їхню користь і почали показувати, що вони також мають силу та можуть щось зробити", - заявив Кравчук.

На думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції проти Медведчука не можна.

"Я не думаю. Це - не помста. Тому що вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна має бути "під Росією", ніколи. Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні", - зазначив голова української делегації в ТКГ.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого ввів санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Серед рішень РНБО доручення повернути в державну власність так звану "трубу Медведчука". Мова йде нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок".

Раніше на засіданні РНБО щодо народного депутата Тараса Козака ввели санкції, що також призвело до закриття трьох телеканалів - "112 Україна", NewsOne і ZIK.

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