Кравчук: "план дій" має відкрити шлях для відновлення миру на Донбасі

Документ з планом дій щодо врегулювання на Донбасі має бути таким, який можна буде виконати. Цей документ має відкрити шлях до відновлення миру на окупованому Донбасі.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За словами Кравчука, після місцевих виборів, постанова про проведення яких блокувала переговорний процес, російська сторона внесла пропозицію щодо створення так званої "дорожної карти" на основі мінських угод.

"Я на останньому засіданні сказав: Україна також підготує свій план дій, і через тиждень внесе його для розгляду. Є свої напрацювання у посла Мореля, є серйозні напрацювання у радників "нормандської четвірки". Тобто ми сказали, зведімо це все. Потім треба, щоб політична група все це обговорила, розглянула", - сказав перший президент.

Як розповів Кравчук, запропонована Росією "дорожня карта" містить прямі доручення Раді та президенту України, що є неприйнятним.

"Ну немає такої можливості ніде у світі, щоб будь-яка міжнародна організація давала прямі доручення влади певної країни", - наголосив він.

Кравчук додав, що в запропонованому українською стороною плані першим пунктом буде припинення війни на Донбасі, після чого Україна має отримати контроль над кордоном, а її територію повинні покинути незаконні збройні формування та найманці.

"Далі, другий крок: ми проводимо вибори тоді на цих територіях, і на виборах за українським законодавством вибирають легітимну владу. Це дві умови, без яких нічого далі не можна зробити", - пояснив глава української делегації.

Нагадаємо, раніше Кравчук звинувачував Росію у гальмуванні процесу відновлення миру на Донбасі.