Червоний сигнал. Хто підробляє COVID-документи в Україні і чим це небезпечно

Нова хвиля COVID захльостує Україну. Тільки за останній тиждень в країні виявили майже 140 тисяч нових випадків зараження, понад 3,5 тисячі пацієнтів з "ковідом" померло. За даними МОЗ, 94% людей, які потрапили до лікарні, були не вакциновані.

Складна епідситуація змусила владу посилити карантин у найпроблемніших регіонах. Станом на 1 листопада вже 15 областей і місто Київ перейшли в "червону" зону. Там заборонено приймати відвідувачів в ТРЦ, кафе і ресторанах, розважальних закладах, спортзалах, непродовольчих магазинах і ринках. Місцева влада може вводити і додаткові обмеження, наприклад для транспорту і шкіл.

Але, на відміну від весняного локдауну, з'явилася опція практично не відчувати незручностей від посилення карантину. Вона доступна тим, хто повністю вакцинувався або кожні 72 години здає негативний тест на коронавірус. Відповідні сертифікати та довідки можна отримати в паперовому вигляді або завантажити в додаток "Дія" на смартфоні.

Тепер бізнес в "червоній" зоні може не закриватися і приймати COVID-безпечних клієнтів. Але він же несе відповідальність за своїх співробітників і відвідувачів. Якщо в заклад потрапили люди без сертифіката вакцинації або дійсного тесту про відсутність "ковіду" – штраф доведеться заплатити власнику. А за недотримання цієї умови в транспорті відповідатимуть самі пасажири. Знаходити порушників повинні рейдові групи за участю поліцейських.

Цілком очікувано ці нововведення спровокували щеплювальний бум. Всього за тиждень понад 1,6 млн українців отримали хоча б одну дозу вакцини. Але паралельно почастішали і повідомлення про підробки COVID-документів. Масштаби цього процесу оцінити складно, але наслідки можуть бути вельми небезпечними.

Епідемія підробок

COVID-документи в останні тижні стали дуже популярним "продуктом" серед українців. Якщо раніше вони були затребувані здебільшого тими, хто виїжджав за кордон, то зараз, з появою в Україні "червоних" зон, важливість сертифіката вакцинації або негативного тесту на коронавірус в повсякденному житті значно зросла.

Очевидна перевага першого документа над другим – термін дії, рік замість 72 годин. Та й за ПЛР або тест на антиген потрібно платити кожен раз, в той час як щеплення від "ковіду" безкоштовні. Здавалося би, рішення очевидне, але є нюанс. В епоху пандемії COVID світ охопила хвиля дезінформації і теорій змови, починаючи від походження вірусу до наслідків вакцинації. ВООЗ охрестила цей процес "інфодемією". І українці не відстають від тренду.

Так, дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" від 13 вересня показало, що більше 56% опитаних щепитися не планують. Головні причини – респонденти вважають вакцини недостатньо перевіреними і турбуються через можливі наслідки і побічні ефекти. Звичайно, число скептиків з тих пір знизилося і черги перед пунктами щеплення тому живий доказ.

Біля центрів вакцинації вишикувалися черги (фото: Віталій Носач / РБК-Україна )

Але вистачає і бажаючих користуватися поблажками для вакцинованих без самого щеплення. А де є попит там буде і пропозиція – в Україні розцвів ринок фальшивих COVID-документів. Станом на 29 жовтня, Національна поліція розслідувала вже 880 кримінальних проваджень за виготовлення, збут та використання таких підробок. Більше ніж у половині випадків фігурантам повідомили про підозру, а 320 фактів відправили до суду, повідомили РБК-Україна у відомстві.

Найчастіше мова йде про онлайн-торгівлю підробленими документами, наприклад через анонімні Telegram-канали. Найчастіше "ковід сертифікат" малюють у фоторедакторі, проставляючи потрібні замовнику дані, і скріплюють його скопійованим підписом справжнього медпрацівника або недійсним QR-кодом. Таку фальшивку виявити нескладно, як і знайти організаторів схеми, тим більше що поліції допомагають і звичайні громадяни.

"У близько 80% випадків мова йде про шахрайство, коли пропонуються послуги з підробки документів, шахраї беруть гроші і зникають, або підробка відбувається без участі саме медичних співробітників – COVID-сертифікати просто малюють і по QR-коду легко перевірити, що цей документ недійсний", – пояснила виданню заступник голови МОЗ Марія Карчевич.

Ціна такого "документа" на чорному ринку невисока, використовувати його швидше за все не вийде, а ризик великий. Підробка COVID-документа карається за ст. 358 Кримінального кодексу. Порушникам загрожує до шести місяців арешту і двох років обмеження волі, а також штраф: до 17 тисяч гривень за виготовлення і 850 гривень за використання. Повторний злочин може потягнути вже на п'ять років за гратами. Понад 92% кримінальних справ було відкрито саме з такою кваліфікацією, уточнили в Нацполіції. Але до неї можуть додавати і інші "обтяжуючі" статті.

Саботаж і наслідки

Єдиний спосіб "обійти систему" – корумпувати лікаря, щоби він вніс дані про фейкове щеплення в електронну систему охорони здоров'я. Причому інформація повинна бути унікальною і містити номер партії вакцини. Тобто людина приходить на укол, її дозу виливають, а в системі вказують, що щеплення відбулося – тільки тоді в "Дія" вдасться згенерувати справжній сертифікат. У цьому випадку ставки вище, тому і вартість такої "послуги" коливається від 100 до 400 доларів. Але і цю схему можна з часом відстежити.

"На жаль, якщо вони правильно вносять всі дані про несправжнє щеплення до реєстру, то вони будуть відображатися і в "Дія". Однак разом з МОЗ ми зараз опрацьовуємо механізм видалення COVID-сертифіката після того, як є підтвердження того, що він був не справжній... Якщо людина не перехворіла, увійшла у змову з лікарем, придбала справжній номер вакцини, не маючи самого щеплення, то, поки вона не захворіє, ми не зможемо ніяк це виявити", – уточнив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Баник.

Медики можуть підробити сам факт вакцинації від COVID (фото: Юлія Червінська / РБК-Україна )

Він додав, що якщо людина потрапила в лікарню з COVID і тест показує, що насправді у неї не було щеплення, але є сертифікат – з цього моменту може починатися розслідування. А так як кожна щеплення підписується електронним ключем, то дізнатися ім'я лікаря, який пішов на підробку, вже труднощів не складе. При цьому додатково тестувати всіх, хто був вакцинований підозрюваним медиком, поки не планують.

"Якщо нам відомо про можливі підозрілі випадки, то ця інформація передається в правоохоронні органи. У нас дуже добре налагоджена співпраця з МВС і Нацполіцією. Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або які ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм відпрацьований", – розповіла Карчевич.

У Нацполіції РБК-Україна повідомили, що із загального числа справ, відкритих за підробку COVID-документів – медики фігурують більш ніж в 70. МОЗ, у свою чергу, звернувся на місця з проханням відсторонити керівників лікарень і клінік, в яких могли відбуватися такі порушення. Таких набралося вже 15. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення та службових розслідувань.

Один з останніх прикладів: минулого тижня в Хмельницькій області виявили терапевта, який продавав таку "послугу" за 5000 гривень. При обшуку у нього виявили 12 тисяч доларів. Жодне відомство, до якого видання звернулося за коментарем, не взялося оцінити масштаби цієї проблеми. Скільки в країні нібито "вакцинованих" зі справжніми сертифікатами? Можна тільки здогадуватися.

Водночас влада збирається посилити покарання за такі дії. За виробництво і продаж підроблених документів пропонують підвищити штраф до 170 тисяч гривень або три роки в'язниці. Медику, який вніс неправдиві відомості до бази даних, загрожуватиме штраф до 68 тисяч гривень або до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посаду. Тим, хто свідомо використовує підробки, хочуть виписувати до 34 тисяч гривень штрафу або два роки обмеження волі.

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Підробки самого факту вакцинації можуть стати проблемою не тільки для медичної системи, а й держави в цілому. За словами глави МВС Дениса Монастирського, Мальта вже відмовилася визнавати українські "ковід паспорти" для в'їзду в країну. Чи вирішать інші західні держави наслідувати її приклад? У МОЗ вважають, що приводу для паніки поки немає.

"Загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі е-здоров'я ЄС, поки немає. Ми пройшли оцінку технічної відповідності, тобто наші COVID-сертифікати повністю відповідають всім вимогам ЄС і підробити їх неможливо. Можна тільки внести недостовірні дані в електронну систему охорони здоров'я, але масово такі випадки поки не фіксуються. Це поодинокі факти і ведуться кримінальні провадження", – уточнила Карчевич.

Але і втрата можливості подорожувати не найстрашніша перспектива. За рахунок несправжніх щеплень може зрости статистика госпіталізації і смертей серед формально "вакцинованих". Це зіграє на руку противникам вакцинації і відлякає тих, хто сумнівається. Чи зможе Україна досягти колективного імунітету при такому розкладі? Велике питання.