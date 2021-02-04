Червоний Хрест запускає план вакцинації 500 млн жителів бідних країн

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця запускає план підтримки вакцинації від COVID 500 млн жителів бідних країн. Для цього організація хоче зібрати близько 110 млн доларів.

Про це пише AP.

Повідомляється, що план підтримки вакцинації з'явився у зв'язку з побоюваннями з приводу нерівного розподілу вакцин між багатими і бідними країнами. За даними організації, 50 найбідніших країн світу отримали лише 0,1% від загальної кількості доз вакцини. При цьому 50 найбагатших країн отримали 70% всієї вакцини.

Червоний Хрест зазначає, що така нерівність "потенційно може призвести до смертельних і руйнівних наслідків", оскільки регіони, які не отримають вакцину, дозволять вірусу поширюватися і мутувати.

План включає розгортання національних кампаній вакцинації, кроки по зміцненню довіри до вакцин і зусилля з "протидії дезінформації про їх ефективність".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль почне вакцинацію від COVID всіх громадян віком від 16 років.

А в Британії вже вакцинували від COVID 10 млн осіб.