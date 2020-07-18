Красиві та щасливі: Ольга Сумська чуттєво привітала чоловіка-іменинника

Ольга Сумська нещодавно вітала свою старшу дочку з днем народження, а сьогодні радіє ще одному сімейному святу - 18 липня чоловік знаменитої актриси Віталій Борисюк відзначає своє 57-річчя. Зірка показала ніжні фото зі своєю другою половинкою і вчергове зізналася в незгасному коханні, адже акторська пара вже разом майже три десятиліття.

Сімейні кадри Сумська опублікувала у своєму Instagram, зібравши масу привітань і теплих побажань у коментарях від підписників та шанувальників.

На кадрах щасливий іменинник - заслужений артист України, телеведучий і музикант, кавалер міжнародного ордену Святого Станіслава IV ступеня - в оточенні рідних і просто засипаний великими повітряними кулями з вітальними написами.

Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)

Подружжя сонячно посміхаються і веселяться.

"З Днем народження, Вітасік, коханий!" - підписала знімки Сумська.

Ольга Сумська привітала чоловіка Віталія Борисюка з днем народження (фото: instagram.com/olgasumska)

У мережі обсипають іменинника добрими побажаннями і просять артиста скоріше подарувати фанам нові пісні. До привітань також долучився відомий комік Дядя Жора, який з нагоди дня народження свого друга поділився з Віталієм своїм "титулом" дядьки.

З днем народження! Многая літа!

Найкращі вітання!

Вітаємо! Божих щедрот бажаємо...

Вітаю з іменинником!

Здоров'я молодості, любові, творчих успіхів

Вітаю з днем народження. Бажаю самого міцного здоров'я і багато щасливих років у колі сім'ї.

Вітасік! Як прикольно і водночас зворушливо

Дядя Віталік, с днюхою! Будь здоровий!

Вітаю з днем народження! Хочеться нових пісень від Віталіка!

Рачок веселий!

Фото: скрін коментарів instagram.com/olgasumska

Раніше ми писали, що Ольга Сумська поділилася емоціями від народження онука 21 квітня.

Нагадаємо також, що нещодавно Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею Тонею Паперною.