Красиві та щасливі: Ольга Сумська чуттєво привітала чоловіка-іменинника

Ольга Сумська показала щасливі сімейні фото
Ольга Сумська нещодавно вітала свою старшу дочку з днем народження, а сьогодні радіє ще одному сімейному святу - 18 липня чоловік знаменитої актриси Віталій Борисюк відзначає своє 57-річчя. Зірка показала ніжні фото зі своєю другою половинкою і вчергове зізналася в незгасному коханні, адже акторська пара вже разом майже три десятиліття.
Сімейні кадри Сумська опублікувала у своєму Instagram, зібравши масу привітань і теплих побажань у коментарях від підписників та шанувальників.
На кадрах щасливий іменинник - заслужений артист України, телеведучий і музикант, кавалер міжнародного ордену Святого Станіслава IV ступеня - в оточенні рідних і просто засипаний великими повітряними кулями з вітальними написами.
Ольга Сумська з чоловіком Віталієм Борисюком (фото: instagram.com/olgasumska)
Подружжя сонячно посміхаються і веселяться.
"З Днем народження, Вітасік, коханий!" - підписала знімки Сумська.
Ольга Сумська привітала чоловіка Віталія Борисюка з днем народження (фото: instagram.com/olgasumska)
У мережі обсипають іменинника добрими побажаннями і просять артиста скоріше подарувати фанам нові пісні. До привітань також долучився відомий комік Дядя Жора, який з нагоди дня народження свого друга поділився з Віталієм своїм "титулом" дядьки.
Фото: скрін коментарів instagram.com/olgasumska
Раніше ми писали, що Ольга Сумська поділилася емоціями від народження онука 21 квітня.
Нагадаємо також, що нещодавно Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею Тонею Паперною.