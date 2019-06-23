Красиві, щирі, талановиті! Ребрик захопила мережу фото з Горбуновим

Лілія Ребрик, здається, скрізь встигає. Відома актриса і телеведуча не тільки працює над програмою "Ранок з Україною" і гастролює зі своєю театральною трупою, але й знімається в комедії "Великі Вуйки". Режисером картини є шоумен і актор Юрій Горбунов, добрий друг і колега зірки. Лілія в своєму Instagram опублікувала миле спільне фото і зізналася, що знімальний процес йде повним ходом.

На кадрі обидві знаменитості інтригуюче посміхаються (ще б пак, адже вони знають сценарій довгоочікуваного фільму). На Лілії "повітряне" жовте плаття, а Горбунов красується у вишиванці.

""Великі Вуйки", зйомки в самому розпалі", - підписала вона фото і супроводила хештегом "люблю свою роботу".

Лілія Ребрик і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачів мережі висловили своє захоплення фото і відзначили дивовижну красу Лілії, а також високу акторську майстерність двох зірок.

Як можна бути завжди красивою і фотогенічною?!

Красунчики! Суперактори!

Вау... які ви файні!

Гарне фото!

Красиві, щирі, талановиті!

Ліля дуже красива!

Чекаємо на прем'єру!

Фото: скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Лілія Ребрик поділилася сімейною традицією відпочинку, якої вони дотримуються кожен рік.

Також ми писали про те, що Лілія Ребрик в оригінальному плаття запаморочила голову пластичним шпагатом. До Ребрик також приєднався її співведучий - Сергій Зенін.

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик мило пожартувала над Юрієм Горбуновим, із яким разом знімаються в комедії "Великі Вуйки".