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Красиві, щирі, талановиті! Ребрик захопила мережу фото з Горбуновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.06.2019 - 21:26
Красиві, щирі, талановиті! Ребрик захопила мережу фото з Горбуновим
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик порадувала шанувальників милим фото

Лілія Ребрик, здається, скрізь встигає. Відома актриса і телеведуча не тільки працює над програмою "Ранок з Україною" і гастролює зі своєю театральною трупою, але й знімається в комедії "Великі Вуйки". Режисером картини є шоумен і актор Юрій Горбунов, добрий друг і колега зірки. Лілія в своєму Instagram опублікувала миле спільне фото і зізналася, що знімальний процес йде повним ходом.

На кадрі обидві знаменитості інтригуюче посміхаються (ще б пак, адже вони знають сценарій довгоочікуваного фільму). На Лілії "повітряне" жовте плаття, а Горбунов красується у вишиванці.

""Великі Вуйки", зйомки в самому розпалі", - підписала вона фото і супроводила хештегом "люблю свою роботу".

Красиві, щирі, талановиті! Ребрик захопила мережу фото з Горбуновим

Лілія Ребрик і Юрій Горбунов (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачів мережі висловили своє захоплення фото і відзначили дивовижну красу Лілії, а також високу акторську майстерність двох зірок.

  • Як можна бути завжди красивою і фотогенічною?!
  • Красунчики! Суперактори!
  • Вау... які ви файні!
  • Гарне фото!
  • Красиві, щирі, талановиті!
  • Ліля дуже красива!
  • Чекаємо на прем'єру!
 

Фото: скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно Лілія Ребрик поділилася сімейною традицією відпочинку, якої вони дотримуються кожен рік.

Також ми писали про те, що Лілія Ребрик в оригінальному плаття запаморочила голову пластичним шпагатом. До Ребрик також приєднався її співведучий - Сергій Зенін.

Нагадаємо, не так давно Лілія Ребрик мило пожартувала над Юрієм Горбуновим, із яким разом знімаються в комедії "Великі Вуйки".

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Новини України Юрій ГорбуновЛілія Ребрик
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