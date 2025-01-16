"Лучше сдаться, чем утопиться". Житель Львовской области рассказал о неудачной попытке переплыть Тису

Что известно о задержании нарушителей и их наказании

Украинцам рассказали, что однажды вечером пограничники отдела "Тячев" Закарпатской области зафиксировали с помощью БпЛА движение группы лиц - трех мужчин, которые в сумерках пробирались к границе с Румынией.

Охранники государственной границы (группа реагирования) остановили и задержали их на речном участке:

двух мужчин - жителей Полтавской и Черниговской областей - перед инженерными заграждениями;

третьего мужчину - жителя Львовской области - на берегу Тисы.

Задержанные группой реагирования мужчины (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Уточняется, что третий из мужчин делал попытки переплыть Тису - преодолел заграждения и побежал в воду.

"Преодолев несколько метров он развернулся к берегу. Затем снова зашел в воду. И снова вернулся", - сообщили в Госпогранслужбе.

Отмечается, что задержали (или же на самом деле - спасли) жителя Львовской области пограничники Мукачевского отряда.

Пограничный наряд дал возможность нарушителю, прежде всего, согреться. Несколько позже мужчина поделился впечатлениями от неудачных попыток переплыть ледяную Тису.

"Тело сжимается, легкие сужаются, нечем дышать, поскольку судороги берут", - вспомнил он.

Нарушитель признался, что течение было очень сильным, а вода - холодной, поэтому он вернулся обратно.

"Лучше сдаться. Чем переплывать и утонуть", - сделал вывод задержанный и посоветовал другим не испытывать судьбу таким образом.

Сообщается, что на всех троих задержанных были оформлены административные протоколы - за попытку незаконного пересечения границы (часть 2 статьи 204-1 КУоАП).

Мужчины признались, что заплатили организатору незаконного трансфера по 8 тысяч долларов каждый.

"Поиск организаторов, которые направляют людей в холодную Тису, продолжается", - добавили в ГПСУ.

Там напомнили, что организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья человека, которого переправляют, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Публикация пограничников (скриншот: facebook.com/zahidnuy.kordon)

Отметим, что согласно части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), граждан могут наказать:

или наложением штрафа от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 8 500 до 13 600 гривен;

или административным арестом на срок от 10 до 15 суток.

При этом орудия и средства совершения правонарушения (если таковые есть) могут конфисковать.