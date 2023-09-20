Лучше порезать металл. Эксперт оценил последствия ударов по российским кораблям и лодке в Крыму

Отметим, что в ночь на 13 сентября была совершена атака на судоремонтный завод в Севастополе, в результате чего были повреждены российские большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону".

После этого СБУ подбила российский ракетный корабль "Самум" в Крыму экспериментальным дроном "Морской малыш".

Военный эксперт Владислав Селезнев оценивает результаты ударов на "отлично".

Он отметил, что на большом десантном корабле "Минск" был уничтожен ходовой мостик, где находится все оборудование. По его словам, теперь корабль целесообразнее порезать на металл, чем восстанавливать. Подлодку "Ростов-на-Дону" ждет похожая судьба, ведь произошли попадания в районе ходовой рубки и ближе к торпедным отсекам.

По поводу ракетного корабля "Самум", то оккупанты заявляют о якобы сбитии дрона-камикадзе, который его атаковал.

"Но мне кажется, что его (дрон - ред.) было "уничтожено" правым бортом ракетного корабля. Слишком серьезно он просел на кормовую сторону, и чтобы его оттащить в бухту, понадобились два буксира", - сказал он.

Селезнев считает, что теперь россияне вынуждены прятать корабли в Новороссийске или перемещать в Керчь, подальше от "длинной руки" ВСУ.

В частности, недавно спикер ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что три БДК уже перегнали в Азовское море.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко добавил, что поражение любого российского корабля повышает безопасность в Черном море. Причем это касается не только Украины, но и иностранных судов, которые заходят в акваторию.

"Уничтожение почти всех единиц российского Черноморского флота, которое превращается в флотилию, становится одной из главных задач. Причем не только носителей ракет "Калибр" и десантных кораблей, но и небольших катеров ФСБ и т.д. десантный корабль - отлично, подлодка - аналогично”, - сказал эксперт.

Атака на Севастополь

В Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в ночь на 13 сентября.

командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

В сети также распространили фото поврежденного российского "Ростова" после атаки.

Поражение "Самума"

В СБУ сообщили о подбитии российского ракетного корабля "Самум" в Крыму экспериментальным дроном "Морской малыш". Беспилотник попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход.

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