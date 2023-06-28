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В Краматорске из-под завалов достали тело еще одной жертвы

Фото: в Краматорске из-под завалов извлекли тело парня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске увеличилось количество жертв в результате ракетного удара оккупантов. Из-под завалов достали тело парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело парня", - сообщил Гончаренко.

ГСЧС подтвердила, что из-под завалов достали тело девятой жертвы. По данным спасателей, пострадали 56 человек, 7 спасены.

Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Фото: в Краматорске из-под завалов извлекли тело парня (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Обстрел Краматорска

Российская армия вчера, 27 июня, нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Оккупанты ударили ракетами С-300 по центру города и частному сектору с. Беленькое.

Российские террористы ударили по кафе, где в момент обстрела находилось много людей. В результате атаки возник пожар. По состоянию на утро сообщалось о 8 погибших, среди которых были иностранцы и трое детей: 17-летняя девочка и две сестры в возрасте 14 лет.

Подробнее о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.

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КраматорскДонецкая областьракетный удар