В Краматорске под завалами многоэтажки продолжают доставать тела жертв

В Краматорске Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ по жилому дому 31 июля. Количество жертв возросло до 6.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
"Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели достали из-под завалов многоэтажки", - говорится в сообщении.
По словам Филашкина, общее количество жертв сейчас составляет шесть погибших и 11 раненых.
По предварительной информации, под завалами находятся еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00 31 июля. В центре города поднялся столб дыма.
После этого начальник Краматорской городской военной администрации подтвердил, что россияне ударили по городу и сообщил о первых пострадавших.
Как оказалось, в результате вражеского удара половина жилой многоэтажки была разрушена до основания. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.
Вчера сообщалось о пяти погибших от атаки РФ.
Спасатели также показали фото из Краматорска.
Заметим, что Краматорск, расположенный в Донецкой области, уже не первый месяц находится под постоянной угрозой со стороны российских войск.
Город, который остается одним из крупнейших гуманитарных и логистических хабов на востоке Украины, регулярно подвергается ракетным и авиационным обстрелам.