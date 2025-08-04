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В Краматорске под завалами многоэтажки продолжают доставать тела жертв

Понедельник 04 августа 2025 13:56
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В Краматорске под завалами многоэтажки продолжают доставать тела жертв Фото: в Краматорске под завалами многоэтажки продолжают доставать тела жертв (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Ірина Глухова

В Краматорске Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара РФ по жилому дому 31 июля. Количество жертв возросло до 6.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.

"Тело еще одной жертвы недавнего удара по Краматорску спасатели достали из-под завалов многоэтажки", - говорится в сообщении.

По словам Филашкина, общее количество жертв сейчас составляет шесть погибших и 11 раненых.

По предварительной информации, под завалами находятся еще четыре человека. Поисково-спасательная операция продолжается.

Атака на Краматорск

Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00 31 июля. В центре города поднялся столб дыма.

После этого начальник Краматорской городской военной администрации подтвердил, что россияне ударили по городу и сообщил о первых пострадавших.

Как оказалось, в результате вражеского удара половина жилой многоэтажки была разрушена до основания. Как сообщили местные власти, удар по дому был прицельным.

Вчера сообщалось о пяти погибших от атаки РФ.

Спасатели также показали фото из Краматорска.

Заметим, что Краматорск, расположенный в Донецкой области, уже не первый месяц находится под постоянной угрозой со стороны российских войск.

Город, который остается одним из крупнейших гуманитарных и логистических хабов на востоке Украины, регулярно подвергается ракетным и авиационным обстрелам.

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