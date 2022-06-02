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У Краматорську затримали чоловіка, який здавав окупантам позиції ЗСУ

Фото: у Краматорську чоловік здавав окупантам позиції ЗСУ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Краматорську затримали та повідомили підозру чоловікові, який співпрацював з окупантами. Він доповідав російським військовим про обстріли Краматорська та здавав позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, громадянин України у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток "Zello" і зареєструвався там з метою надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань представникам Російської Федерації та підконтрольним їй НЗФ.

У додатку він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. З березня по 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав представникам РФ відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області.

Також він отримав від працівника ФСБ РФ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних Сил України на території однієї з військових частин у м. Краматорськ.

Чоловік у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ. Окрім того, підозрюваний передав ворогу координати розташування військової частини Збройних Сил України, після чого ЗС РФ було нанесено по ній ракетний удар.

Нагадаємо, у селі Андріївка під Києвом священик московського патріархату під час окупації активно співпрацював з російськими загарбниками, здаючи місцевих жителів у полон і допомагав грабувати людей.

А в Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була відрахована студентка четвертого курсу Аміна Афанасьєва, яка, за даними соцмереж і преси, співпрацює російськими загарбниками й окупаційною адміністрацією Маріуполя.

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