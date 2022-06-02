У Краматорську затримали чоловіка, який здавав окупантам позиції ЗСУ

За даними слідства, громадянин України у березні 2022 року встановив на свій мобільний телефон додаток "Zello" і зареєструвався там з метою надання інформації про розташування Збройних Сил України та інших військових формувань представникам Російської Федерації та підконтрольним їй НЗФ.

У додатку він вступив у змову зі співробітником ФСБ РФ. З березня по 26 квітня 2022 року підозрюваний передавав представникам РФ відомості щодо обстрілів у м. Краматорськ Донецької області.

Також він отримав від працівника ФСБ РФ завдання з’ясувати дані про розташування приміщень та військової техніки Збройних Сил України на території однієї з військових частин у м. Краматорськ.

Чоловік у своєму телефоні наніс на мапу відповідні дані і надіслав співробітнику ФСБ. Окрім того, підозрюваний передав ворогу координати розташування військової частини Збройних Сил України, після чого ЗС РФ було нанесено по ній ракетний удар.