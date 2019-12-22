У Краматорську п’яний побив поліцейську

П’яний чоловік накинувся на поліцейських, коли його намагалися доправити до відділку для складання адмінпротоколу
У Краматорську поліція затримала чоловіка, який протягом години двічі напав на поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.
Зазначається, що двоє співробітників мобільної групи поліції з реагування на домашнє насильство, повертаючись з виклику, зупинили компанію п’яних чоловіків за грубе порушення громадського порядку. Один з порушників відреагував на це агресією та нецензурною лайкою, а коли його намагалися доправити до відділу поліції для складання адміністративного протоколу, накинувся на правоохоронців.
Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську.Також постраждав і її напарник з патрульної поліції.
"28-річній інспекторці Краматорського відділу поліції надано медичну допомогу в травматології, наразі вона перебуває на лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Побачивши бійку з вікна, місцева жителька викликала на допомогу правоохоронцям наряд поліції. На місце прибули бійці спецпідрозділу патрульної поліції ТОР.
Чоловіка затримали і доставили до поліції. Під час опитування він здійснив спробу нападу на співробітника внутрішньої безпеки поліції регіону.
Нападником виявився 32-річний раніше не судимий місцевий житель.
Відносно підозрюваного відкрито відразу два кримінальні провадження за ч.2 ст. 345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків).
Нагадаємо, у Луцьку ввечері 20 грудня озброєний ножем зловмисник поранив правоохоронців, які перебували поза службою.
Раніше повідомлялося, що у Львові зловмисник напав на провоохоронця, який прибув на виклик щодо домашнього насильства. Чоловік завдав удар ногою правоохоронцю, внаслідок чого останній отримав перелом. Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 5 років.