У Краматорську п’яний побив поліцейську

У Краматорську поліція затримала чоловіка, який протягом години двічі напав на поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Донецької області.

Зазначається, що двоє співробітників мобільної групи поліції з реагування на домашнє насильство, повертаючись з виклику, зупинили компанію п’яних чоловіків за грубе порушення громадського порядку. Один з порушників відреагував на це агресією та нецензурною лайкою, а коли його намагалися доправити до відділу поліції для складання адміністративного протоколу, накинувся на правоохоронців.

Чоловік двічі вдарив в обличчя поліцейську.Також постраждав і її напарник з патрульної поліції.

"28-річній інспекторці Краматорського відділу поліції надано медичну допомогу в травматології, наразі вона перебуває на лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Побачивши бійку з вікна, місцева жителька викликала на допомогу правоохоронцям наряд поліції. На місце прибули бійці спецпідрозділу патрульної поліції ТОР.

Чоловіка затримали і доставили до поліції. Під час опитування він здійснив спробу нападу на співробітника внутрішньої безпеки поліції регіону.

Нападником виявився 32-річний раніше не судимий місцевий житель.