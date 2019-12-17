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В Краматорську сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового авто

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 16:24
В Краматорську сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового авто
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загинув чоловік

В місті Краматорськ Донецької області в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що 17 грудня о 06:19 на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в результаті ДТП.

Рятувальники з’ясували, що сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Займання виникло у відсіку двигуна.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій легкового автомобіля. Чоловіка було заблоковано у салоні автівки. Бійці аварійно-рятувального відділення деблокували загиблого та передали його працівникам Національної поліції для проведення оперативно-слідчих дій.

Нагадаємо, раніше під Києвом водій на смерть збив людину і втік з місця аварії, залишивши автомобіль. Силовики відкрили справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

РБК-Україна писало, що у Тернопільській області сталася ДТП зі шкільним автобусом, в результаті якого загинув пасажир легковика.

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