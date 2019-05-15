У Краматорську поліцейських підозрюють у знущанні над водієм

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в Краматорську здійснюють досудове розслідування за фактом перевищення влади співробітниками правоохоронних органів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Наслідком попередньо встановлено, що в лютому 2018 року старший сержант - дільничний офіцер поліції сектора превенції Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції в Чернівецькій області і поліцейський сектора реагування патрульної поліції №3 цього ж відділення поліції були направлені на стажування в Рубіжанський ВП ГУНП в Луганській області

За попередньою інформацією, 9 травня 2018 року, під час чергування на блокпосту, поліцейські провели перевірку салону і багажного відділення автомобіля, який зупинився перед знаком STOP-контроль, без законодавчих підстав для проведення такого заходу.

"Помітивши в багажному відділенні сумку з особистими речами власника автівки, поліцейські не обмежились візуальним оглядом її вмісту, а зухвало наказали водію висипати речі на асфальт. Незважаючи на те, що чоловік добровільно відкрив сумку та дозволив оглянути її вміст, не чинив опору, поліцейські силою повалили його на проїзджу частину, де надягли кайданки та, вимагаючи вибачень перед поліцейським за начебто неповагу до поліції, застосували сльозогінний спеціальний засіб "Терен", - повідомили правоохоронці.

В результаті дій поліцейських потерпілий на деякий час втратив свідомість і отримав легкі тілесні ушкодження.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України. Працівникам поліції повідомлено про підозру. За результатами розгляду клопотання судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, у Києві працівника поліції охорони затримали за нанесення ножових ударів інспектору патрульної поліції.