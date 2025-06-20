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Кражи в супермаркете Днепра: фигуранту смертельного ДТП избрали меру пресечения

Фото: фигуранту смертельного ДТП избрали меру пресечения из-за краж в Днепре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд избрал меру пресечения 18-летнему подозреваемому по факту краж в супермаркете Днепра. Парень также является подозреваемым по делу о смертельном ДТП в Днепре, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

Согласно решению суда, подозреваемого поместили под стражу с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен.

Кражи в супермаркете

Вчера, 19 июня, в Днепре были задержаны отец и сын, которые в течение двух дней совершали кражи в торговом заведении на сумму почти 10 тысяч гривен.

Обоим сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины - кража, совершенная в условиях военного положения.

Смертельное ДТП в Днепре

В том же числе 18-летний парень является подозреваемым по делу о смертельном ДТП, которое произошло 1 декабря. Тогда же водитель BMW допустил столкновение с Ford в результате чего:

18-летний парень был пассажиром в автомобиле BMW. Тогда же ему было сообщено о подозрении:

  • за нарушение правил безопасности дорожного движения - ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины);
  • неоказание помощи потерпевшему лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии - ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины.

 

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