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Кража со взломом плеймейкера "Сакраменто" шокировала Миннеаполис: момент дня в НБА

Миннеаполис, Четверг 28 ноября 2024 11:55
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Кража со взломом плеймейкера "Сакраменто" шокировала Миннеаполис: момент дня в НБА Фото: Де'Аарон Фокс унизил Энтони Эдвардса (x.com/SacramentoKings)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил защитник "Сакраменто Кингз" Де'Аарон Фокс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец оформил хайлайт ночи в противостоянии с "Миннесотой". На финальных секундах третьей четверти он обокрал Эдвардса на чужой половине и под сирену оформил двухочковый.

Момент добавил "Кингз" воодушевления к итоговой победе (115:104). Обе команды, однако, остаются вне топ-10 Западной конференции НБА. "Сакраменто" одержал на одну победу больше (девять против восьми) при одинаковом количестве поражений (10).

Самым результативным в поединке стал лидер "Тимбервулвз" Энтони Эдвардс. Он набрал 29 очков, сделал 5 подборов и отдал 5 передач. Тем временем Фокс добавил 26 пунктов в копилку "Кингз".

Кто такой Де'Аарон Фокс

Уроженец Луизианы, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Сакраменто" под 5-м номером на драфте НБА-2017.

Проводит восьмой сезон подряд в составе "Кингз". Участник Матча всех звезд-2023, а в прошлом сезоне стал лидером регулярного чемпионата по перехватам. 16 ноября установил персональный рекорд результативности (60 очков). За этот соревновательный год заработает около 35 млн долларов.

Прозвище – Swipa – в честь персонажа мультсериала "Дора-путешественница". Еще до драфта подписал многолетний контракт с Nike. С одноклубником Маликом Монком вместе выступал за Университет Кентукки.

К слову, украинец Михайлюк сыграл в старте "Юты" в поражении против "Денвера".

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