КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/70; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутове" - 0/70.
Також повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули майже 40 тис. осіб і 5,5 тис. транспортних засобів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на лінії зіткнення перейшли на літній режим роботи.