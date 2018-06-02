КПВВ на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

Станом на ранок КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу перетнули майже 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що станом на ранок на КПВВ перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/70; "Мар'їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/50; "Гнутове" - 0/70.

Також повідомляється, що всього за минулу добу КПВВ перетнули майже 40 тис. осіб і 5,5 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 8035 осіб і 1145 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 9845 осіб і 1935 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7895 осіб і 1585 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3680 осіб і 890 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10455 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на лінії зіткнення перейшли на літній режим роботи.