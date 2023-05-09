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Козловский: во Львове прошел отбор на международные старты "Игорь Непокоренных"

Фото: основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский
Автор: Александр Мороз

Во Львове прошел отбор на международные старты "Игорь Непокоренных", которые в этом году пройдут в Дюссельдорфе (Германия). Во всеукраинских соревнованиях приняли участие 223 спортсмена в 9 видах спорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя футбольного клуба "Рух" Григория Козловского.

"У нашей команды большой опыт в организации таких событий. Мы со своей стороны сделали так, чтобы это мероприятие максимально комфортно и профессионально состоялось у нас на территории - с точки зрения принятия спортсменов, проведения спортивной части, пребывания здесь и логистики. Считаю, что все вышло на высоком уровне", - заявил Денис Рынский, ивент-директор комплекса отдыха Emily Resort.

По его словам, учредитель ФК "Рух" Григорий Козловский всегда относится с максимальной инициативой и поддержкой таких событий.

Напомним, Invictus Games - международные спортивные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших травмы во время исполнения служебных обязанностей.

Во Львове спортсмены соревновались в стрельбе из лука, легкой атлетике, велосипедном спорте, паверлифтинге, гребле в помещении, волейболе сидя, плавании, настольном теннисе и баскетболе на колясках.

По итогам соревнований выберут 24 спортсмена, которые представят Украину в Дюссельдорфе в сентябре. Их имена объявят в июне.

Соревнования по настольному теннису, баскетболу на колясках и волейболу прошли в спорткомплексе Emily Resort. Здесь также обеспечили проживание, питание спортсменов и ивент-холл для проведения официальных мероприятий соревнования.

Ранее сообщалось, что ФК "Рух" и Григорий Козловский передали очередную партию помощи украинским артиллеристам.

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Григорий Козловский