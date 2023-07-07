Козловский: очередная помощь ФК "Рух" для ВСУ отправлена на передовую

Кроме этого, "Рух" передал на нужды 45-й отдельной артиллерийской бригады комплектующие к системе Starlink. Общая сумма пособия составила более 800 тысяч гривен.

Стоит отметить, что зимой 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оснащены тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, передавших футбольный клуб "Рух", модифицированы дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

Весной ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести беспилотников "Мара".

"Мы полностью интегрированы в процессы поддержки украинской армии. Эта поддержка продолжается с первого дня войны, и будет продолжаться со стороны нашего клуба до последнего дня войны. Сегодняшняя помощь - дань благодарности нашим военным за то, что мы сумели провести прошлый сезон и успешно его завершили", - отметил Игорь Дедишин, генеральный директор ФК "Движение".

Также благодаря донатам во время состоявшегося в ноябре организованного ФК "Рух" благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", украинские военные получили термобелье. Ее получили воины 5 отдельного штурмового полка ВСУ, 24 отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила, 125 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ и военные в Бахмуте.

"Благодарен нашим защитникам, которые не просто защищают страну, но и подсказывают нам, волонтерам, какие вещи нужно делать, куда наши усилия нужно направлять. Регулярно сотрудничаем с 45-й бригадой ВСУ, понимаем их потребности и имеем хороший диалог. Искренне верю, что такими своими поступками мы приближаем день нашей общей победы", – добавил Григорий Козловский.

В свою очередь, руководство и личный состав Национальной академии сухопутных войск в знак благодарности наградили Григория Козловского, Игоря Дедышина и футбольный клуб "Рух" грамотами-благодарностями за постоянную помощь и поддержку Вооруженных сил Украины.