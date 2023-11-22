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Каждый седьмой вызов. В полиции назвали цифры по ДТП в Украине, указав на важный момент

Фото: до полудня 22 ноября в УКраине уже произошли 46 аварий на дорогах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на 12:00 в среду, 22 ноября, в связи с ухудшением погоды, в Украине произошло уже 46 ДТП. Учитывая общее количество вызовов полиции, каждый седьмой был по причине аварии.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, пишет РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию.

"По состоянию на 12:00 зарегистрировано: на территории Украины всего вызовов 356, из которых 46 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека погибли и 57 травмированы", - рассказал он.

 

Важный момент

По словам Белошицкого, заменить летнюю резину на зимнюю успевают не все сознательные водители, а некоторые сознательно этого не делают.

"Среди 5 автомобилей на скользкой дороге, один водитель на авто с лысой/летней резиной может создать как минимум ДТП с механическими повреждениями, как максимум - забрать жизнь и здоровье у всех участников дорожного движения, двигающихся по той же дороге", - констатировал он.

Ситуация в Киеве

В Киеве в среду, 22 ноября, ожидается мокрый снег и местами гололед. Столичных водителей еще с утра просили не выезжать на дороги без необходимости. Причем, судя по прогнозам синоптиков, непогода усилится. В частности, в Киеве предупредили о мокром снеге и гололеде завтра.

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