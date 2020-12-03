Ліжка для COVID заповнені більш ніж на 50% лише у третині регіонів України

В Україні залишилися лише вісім регіонів, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 47,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш напружена ситуація із заповненими ліжками спостерігається в Миколаївській (64,6% зайняті), Чернігівській (59,6%) та Запорізькій (58,8%) областях.

Всього в країні введено вже 58 532 ліжок для лікування COVID-19.

При цьому в Україні спостерігається невелике зростання динаміки захворюваності. Станом на 3 грудня цей показник становить 496,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. Це на 4,7 вище, ніж днем раніше.

Найгірша ситуація спостерігається в Сумській (1040,4), Черкаській (759,7), Київської (734,1), Запорізькій (722,3) та Чернігівській (716,5) областях. У Києві він становить 680,4.

Нагадаємо, в Україні другу добу поспіль фіксують позитивну динаміку поширення коронавірусу. Так, за вчора заразилися майже 14,5 тисячі осіб, одужали - 15 372.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня в Україні дозволив зменшити кількість хворих COVID-19.