Ліжка для хворих COVID-19: у МОЗ назвали регіони з напруженою ситуацією

В Україні відведено на лікування заражених коронавірусом 57 446 ліжок. У МОЗ назвали регіони, де напружена ситуація з ліжками.

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, міністерство знає, як вирішити проблему в цих регіонах.

"Так, у нас є проблеми, дуже напружена ситуація в Києві, напружена ситуація в Черкаській області, в Одесі, в Сумській області", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що в Кабміні прогнозують вихід на плато по захворюваності COVID-19 на початку грудня.

Також повідомлялося, що уряд розглядає можливість введення жорсткого карантину на новорічні свята.

За інформацією джерел РБК-Україна, в Офісі президента обговорюють дату введення локдауну в країні, проте конкретики поки немає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив запровадження в Україні жорсткого карантину для того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Він зазначав, що введення локдауну в першу чергу буде залежати від епідситуації.