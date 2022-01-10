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Не через COVID. У Харківській області декілька шкіл пішли на "дистанційку"

Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області вісім шкіл перевели на дистанційне навчання. Однак, цього разу не через карантин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання KHARKIV Today.

До 12 січня навчальні заклади оголосили дистанційне навчання через ожеледицю.

Загалом у цих закладах навчається 1,5 тисячі учнів.

"Ввечері і з початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градуси морозу, тому була сильна ожеледь. Керівники шкіл були на зв'язку та попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання. Наші дорожні служби сказали, що не встигнуть таку кількість доріг до ранку прокидати", - заявив селищний голова Борівської ОТГ Олександр Тертишний.

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