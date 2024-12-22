В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в авто с детьми: что ему грозит

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.

В посте сказано, что факт ДТП был зафиксирован сотрудниками полиции, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В частности, предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины.