В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в авто с детьми: что ему грозит
Сегодня в сети появилось видео, на котором пьяный работник Ковельского РТЦК и СП совершил ДТП, врезавшись в авто с детьми. На инцидент уже официально отреагировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook Волынского областного ТЦК и СП.
"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", - говорится в сообщении.
В посте сказано, что факт ДТП был зафиксирован сотрудниками полиции, а виновник будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В частности, предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Кроме того, военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение воинской дисциплины.
Напомним, в октябре под Хмельницком работник ТЦК будучи на автомобиле сбил пешехода, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных Трамп пешеход погиб на месте. По данным РБК, участники инцидента были коллегами, поскольку оба работали в ТЦК.
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