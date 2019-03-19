У Ковелі сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту

Поліція затримала підозрюваного у стрільбі

У Ковелі учора, 18 березня, близько 22 години поліцейським повідомили про те, що семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, очевидець повідомив поліції, що зловмисники стріляють з пневматичної зброї на вулиці Липинського.

Прибувши за кілька хвилин, інспектори затримали 25-річного громадянина, на якого вказав чоловік. При перевірці у нього виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю. Він поводився агресивно та виражався нецензурною лайкою.