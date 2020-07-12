Ковалів назвала "Роттердам+" справедливою ціною на українське вугілля

Фото: Юлія Ковалів (з відкритих джерел)

За її словами, з понеділка шахтарі зможуть повернутися нормально на роботу

Ціноутворення на вугілля з використанням імпортного паритету, яке закладено в контракті між "ДТЕК Енерго" і "Центренерго", є справедливим.

Про це заявила заступник глави Офісу президента Юлія Ковалів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Ми дуже щасливі, що шахтарі зможуть з понеділка (13 липня, - ред.) повернутися нормально на роботу. І ми дуже щасливі, що паралельно з цим державна компанія не переплатить за вугілля. І справедлива ціна", - сказала Ковалів.

Як повідомлялося, з 13 липня запускається в роботу підприємство "Добропіллявугілля", яке буде постачати українське вугілля на ТЕС "Центренерго". При цьому ціна українського вугілля для ТЕС буде прив'язана до імпортного паритету, включати вартість вугілля по котируванню API2 за 12 місяців і вартістю доставки в Україну.

Нагадаємо, формульне ціноутворення більш відоме як "Роттердам+" діяло для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 роки. Воно передбачало включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам - Роттердам - Антверпен для всього вугілля, тобто в ній використовувався імпортний паритет.

Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т. зв. "Амстердам+". Вона також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.