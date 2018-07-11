У Кот-д'Івуар розбився французький військовий вертоліт, загинув пілот
У результаті аварії французького військового вертольоту, постраждав один військовий
У Кот-д'Івуар розбився вертоліт Gazelle збройних сил Франції під час навчань, у результаті чого загинув пілот, ще один військовий поранений. Про це повідомляє BFMTV.
Як повідомляється, пілот вертольота загинув від отриманих травм у вівторок, 11 липня, в результаті аварії вертольоту. Ним був 25-річний лейтенант Олександр Арно.
Ще один військовослужбовець отримав серйозні ушкодження, наразі за його життя борються лікарі.
Повідомляється, що вертоліт розбився під час тренувального польоту, здійснюваного в рамках тренувань збройних сил Франції та Кот-д'Івуару, на відстані 20 км від міста Абіджан, що на півдні країни.
Як зазначається, падіння літака встановлюються.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, у Польщі біля міста Ополе за 30 метрів від жилого будинку розбився гелікоптер, у результаті чого загинули двоє людей, а третій - потрапив у лікарню з серйозними травмами.