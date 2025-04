Костюк победила россиянку на "тысячнике" в Мадриде: партия под ноль и очередная чудо-подача украинки (видео)

Мадрид, WTA 1000, 1/16 финала

Марта Костюк - Вероника Кудерметова - 6:0, 4:6, 6:4

Костюк, которая скатилась в мировом рейтинге на 36-е место, третий раз в карьере играла с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№52 WTA). До этого украинка дважды уступала сопернице. И вот наконец сломала неприятную традицию.

Первый сет отечественная теннисистка взяла легко и непринужденно - 6:0. Этот "бублик" стал для нее юбилейным - десятым в карьере на уровне Тура и вторым в нынешнем сезоне. Ярким моментом партии стала фантастическая подача навылет от Марты, которая, кажется, удивила даже саму украинку.

LMFAO ace of the year by Marta incredible pic.twitter.com/URzDfbQrYv