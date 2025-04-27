Костюк победила россиянку на "тысячнике" в Мадриде: партия под ноль и очередная чудо-подача украинки (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Мадрид, WTA 1000, 1/16 финала

Марта Костюк - Вероника Кудерметова - 6:0, 4:6, 6:4

Костюк, которая скатилась в мировом рейтинге на 36-е место, третий раз в карьере играла с россиянкой Вероникой Кудерметовой (№52 WTA). До этого украинка дважды уступала сопернице. И вот наконец сломала неприятную традицию.

Первый сет отечественная теннисистка взяла легко и непринужденно - 6:0. Этот "бублик" стал для нее юбилейным - десятым в карьере на уровне Тура и вторым в нынешнем сезоне. Ярким моментом партии стала фантастическая подача навылет от Марты, которая, кажется, удивила даже саму украинку.

LMFAO ace of the year by Marta incredible pic.twitter.com/URzDfbQrYv - Owen (@kostekcanu) 27 апреля 2025 года

Во втором игровом отрезке Костюк вела - 3:1, однако упустила преимущество. Судьба поединка решилась в третьем сете. При счете 4:3 в пользу украинки соперницы обменялись брейками, а в 10-м гейме Марта реализовала матчбол на приеме.

В следующем раунде мадридского турнира Костюк сыграет против победительницы встречи между Софией Кенин из США (№32 WTA) и "нейтралкой" Анастасией Потаповой (№32 WTA). Это будет третья попытка украинки добраться до четвертьфинала на турнирах уровня WTA 1000.

Костюк стала второй украинкой, которая пробилась в 1/8 финала мадридского "тысячника". Накануне это сделала Юлия Струдубцева, которая победила другую россиянку - Людмилу Самсонову. Сегодня, 27 апреля, свой матч 1/16 финала проведет Элина Свитолина, которая не раньше 21:00 по Киеву выйдет на корт против 11-й в мире Елены Рыбакиной из Казахстана.