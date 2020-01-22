У Косові засудили 8 осіб за змову з метою вбивства президента і прем’єра

Суд у Косово оголосив вироки вісьмом етнічним албанцям, яких визнали винними в замаху на вбивство колишнього політика та плануванні вбивства президента та прем’єр-міністра країни у 2017 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Evropa de Lire.

Як зазначається, суд засудив чоловіків на терміни від двох до 12 років, вказавши, що їхньою метою було "серйозно дестабілізувати або знищити політичні, економічні, конституційні чи соціальні структури" Косова.

У обвинуваченні на 70 сторінках зазначалося, що група прагнула досягти своїх цілей, вбивши нинішніх та колишніх високопосадовців, вважаючи їх зрадниками.

Вісім засуджених були частиною групи, відомої як "Народне око". Президент Хашим Тачі та суд визнали її терористичною організацією.

Один із засуджених, Мурат Джашарі, отримав десять років арешту за замах, у результаті якого на порозі власного будинку в березні 2017 року був поранений колишній політик та відомий юрист Азем Влласі.

У списку цілей зловмисників були також Хашим Тачі, колишній прем’єр-міністр Іса Мустафа, а також релігійні лідери, бізнесмени та журналісти.

Адвокати засуджених заявили, що оскаржать вироки.

Нагадаємо, 20 січня президент Косово Хашим Тачі висунув кандидатуру Альбіна Курті на посаду наступного прем'єр-міністра країни. В Альбіна Курті є 15 днів, щоб сформувати новий кабінет міністрів.

Крім того, німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відкритті повітряного маршруту між столицями Сербії та Косово. Прямий рейс Белград - Пріштіна буде відновлено через двадцять років після закінчення війни.