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В Косово напали на полицейских. Премьер объявил спецоперацию

Фото: в Косово напали на полицейских (скрин с видео)
Автор: Карина Левицкая

Премьер Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против по меньшей мере 30 вооруженных людей. Это произошло из-за нападения на правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Koha.

Демонстрируя фотографии на пресс-конференции после заседания Совета безопасности Косово, Курти сказал, что вокруг монастыря в Баньске находятся вооруженные до зубов люди с военной техникой в масках, которые, по его словам, стоят за нападением на косовскую полицию.

"Есть по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов, военных или полицейских, которые находятся в окружении наших сил полиции, и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности", - пояснил он.

Премьер отметил, что организованные преступные группировки атакуют Косово при политической, финансовой и материально-технической поддержке Сербии.

Задержание правонарушителей

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные выборы мэров. Местные сербы проигнорировали их, поэтому победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

Напомним также, что премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе, а также заявил в августе, что власти уменьшит на 25% количество полиции в регионе для деэскалации.

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