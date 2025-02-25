"Косит" людей за 48 часов. В ДР Конго фиксируют вспышку неизвестной болезни

В Демократической Республике Конго фиксируют вспышку неизвестной болезни, которая уже забрала 53 жизни. С января зафиксировано 419 случаев этого заболевания. Интервал между появлением симптомов и смертью в большинстве случаев составляет 48 часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на News sky .

Вспышка новой болезни

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что первый случай неизвестного заболевания обнаружили в городе Болоко на северо-западе страны. Его зафиксировали 21 января этого года.

Врачи заявили, что трое детей съели летучую мышь и умерли от симптомов геморрагической лихорадки. Медицинский директор больницы Бикоро Серж Нгалебато тогда подчеркнул, что ситуация "вызывает беспокойство".

Известно, что болезнь имеет похожие симптомы с гриппом: лихорадка, головная боль, кашель и анемия.

Распространение болезни

9 февраля произошла вторая вспышка загадочной болезни в городе Бомате. Тогда отобрали образцы у 13 пациентов и отправили на тестирование в Национальный институт биомедицинских исследований в столице ДРК Киншасе.

Исследование показало отрицательные результаты на лихорадку Эбола или другую распространенную геморрагическую лихорадку, например Марбург. У некоторых пациентов обнаружили малярию.

В прошлом году в другой части Конго также распространялась неизвестная гриппоподобная болезнь, которая убила десятки людей. Долгое время ее считали малярией.

Добавим, что специалисты обеспокоены возможностью передачи болезней от животных людям, особенно в регионах, где местные питаются дикими животными. По данным ВОЗ 2022-го года, за последнее десятилетие в Африке количество таких вспышек увеличилось на 60%.