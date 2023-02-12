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"Кошмарил" ВСУ на Донбассе. Пилоты БПЛА ярко расправились с гранатометом россиян

Фото: ВСУ уничтожили российский гранатомет на Донбассе (иллюстрация/facebook pressjfo news)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили вражеский гранатомет, не оставлявший в покое бойцов в Донецком направлении. Одного попадания было достаточно, чтобы уничтожить СПГ россиян вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

"Пилоты БПЛА 501 отдельного батальона морской пехоты ювелирно отправили за российским кораблем враждебный расчет СПГ в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 12 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

В частности, вечером в субботу, 11 февраля, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами на юго-восточном направлении. ВСУ удалось уничтожить четыре "шахеда" и БПЛА "Орлан-10".

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