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"Кошмарит бандосов". Пригожин записал видеообращение якобы из Африки

Фото: Евгений Пригожин (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин записал видеообращение якобы из одной из африканских стран и заявил о том, что продолжает набор боевиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Пригожина.

По его словам, сейчас ЧВК "Вагнера" делает "Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной", а также "кошмарит ИГИЛ, „Аль-Каеду“ и других бандосов".

Он также отметил, что его группировка продолжает набор новых боевиков для выполнения задач, которые были поставлены и по которым она дала обещания, что справится.

Пригожин не уточнил, в какой именно стране он находится и какие именно задачи выполняет ЧВК "Вагнера".

Боевики ЧВК "Вагнера" покидают Беларусь из-за отсутствия заработка

Белорусское подполье зафиксировало уменьшение террористов из ЧВК "Вагнера" на территории страны с 5,8 тысячи до 4,4 тысячи человек.

Причиной отбытия из страны является отсутствие финансирования со стороны РФ. Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры, либо вообще уволиться.

 

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ЧВК ВагнераЕвгений Пригожин