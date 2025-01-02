Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год

Что на самом деле происходит в деле нардепа Николая Тищенко, как кейс Крупы стал началом конца работы МСЭК в Украине, какой была мотивация убийцы Ирины Фарион и как продвигается дело Гринкевичей, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

За время большой войны с Россией в Украине стали гораздо более остро реагировать на коррупцию и преступления, связанные с национальной безопасностью страны. Нельзя сказать, что коррупции стало больше. Скорее, она стала гораздо заметнее, а резонанс от любого преступления, связанного с воровством из бюджетов, тут же приобретает грандиозные масштабы.

То же самое можно сказать и о любых инцидентах, связанных с национальной безопасностью, даже если они не имеют к ней непосредственного отношения. РБК-Украина вспоминает самые громкие дела за 2024 год, связанные с топ-чиновниками, нардепами и масштабной коррупцией.

Тищенко и "офисы"

Николай Тищенко искал известности еще с двухтысячных годов, когда активно прорывался на телевидение. Сначала в "Форт Боярд", затем судьей на "Мастер Шеф", ведущим на "Ревизор", параллельно с этим развивался в ресторанном бизнесе. В 2019 он решил, что карьеры шоумена и ресторатора недостаточно, поэтому пошел на парламентские выборы, по итогам которых стал мажоритарщиком от партии "Слуга народа" и прошел в Верховную Раду.

Его каденция запомнилась рядом скандалов, в основном, касающихся его эксцентричных заявлений. За несколько лет Тищенко успел назвать Украину "надувной куклой", Чернобыльскую катастрофу "большим праздником", а к поздравлению с Рождеством добавить фразу "Христос воскрес". Уже в период войны Тищенко неожиданно улетел в Таиланд, назвав это рабочей командировкой, в ходе которой он должен был вести "переговоры" с партнерами из Вьетнама. После этого эпизода нардепа выгнали с фракции. Это лишь малая часть того, чем запомнился Николай Тищенко, и, казалось бы, этого могло быть достаточно, но летом 2024 года случился уже не просто конфуз, а полноценный уголовный скандал.

Николай Тищенко (фото: Getty Images)

20 июня в Днепре неизвестные в балаклавах напали и избили бывшего добровольца, бойца спецподразделения "Kraken" Дмитрия Павлова. На кадрах видео, которое успели снять, видно, что мужчины окружают Павлова, который гулял с младенцем в коляске, сковывают наручниками и бьют. По этому факту в Днепровской полиции предварительно открыли два дела по статьям за избиение и незаконное лишение свободы.

В этот же день собеседники в правоохранительных органах сообщили, что к конфликту имеет непосредственное отношение Николай Тищенко, который незадолго до этого объявил войну нелегальным call-центрам, так называемым "офисам". Для того, чтобы эффективно бороться с мошенниками, Тищенко решил поехать в Днепр, где расположен один из таких "офисов", там поссорился с военным Павловым, который, по версии нардепа, охранял нелегальный call-центр, а охранники Тищенко его избили. Стоит отметить, что в конфликте также участвовал полицейский Богдан Писаренко, которого позже уволили.

25 июня сотрудники ГБР с полицией провели у Тищенко обыски, в ходе которых нашли у него дома пачки с наличными в пакетах и коробках и дорогие часы. Сам же нардеп во время обысков специально разбил свой телефон, ударив им об угол стола. В ГБР, сообщив об этом, отметили, что сделал он это зря – с нынешними технологиями всю нужную информацию можно восстановить и со сломанного телефона.

На суде Тищенко не изменял себе – обращаясь к судье, он попросил не забирать у него деньги, потому что ему будет не на что жить. "И это не смешно. Я их зарабатывал 30 лет, вот этими руками. И ни у кого ничего не взял",– сказал Тищенко во время суда.

17 декабря в ГБР сообщили, что завершили расследование дела Тищенко – ему вменяют незаконное лишение свободы человека и причинение ему физических увечий. По этой статье Тищенко может сесть в тюрьму на срок до пяти лет. Пока непонятно, как сторона обвинения будет доказывать в суде вину самого Тищенко, который, по версии следствия, дал приказ своей охране избить Павлова.

23 декабря должен был пройти суд, на котором нардепу продлили бы меру пресечения. Тищенко должны были привезти туда принудительно, но он пообещал, что сам приедет и неожиданно не приехал. По словам прокурора, 23 декабря рано утром нардеп лег в больницу с предварительным диагнозом – ишемическая болезнь сердца.

Николай Тищенко (фото: Getty Images)

Пока шло следствие, в медиа также были опубликованы аудио телефонных разговоров, где голос, похожий на голос Тищенко, говорит о том, как можно заработать на call-центрах. "И мы начинаем работать как партнеры. И я хочу 50 минут за вход для того, чтобы компания заходила. И я хочу конкретно для себя. Тоже каждый месяц что-то за вход", – говорит человек с голосом, похожим на голос Тищенко.

Сам же нардеп отрицает, что на записях он, и говорит о том, что его голос подделали в нейросети. Правоохранители же никак не комментируют эту информацию – ни ГБР, ни СБУ не стали отвечать на вопросы РБК-Украина. Будут ли "пленки Тищенко" как-то обсуждаться в ходе судебных заседаний по сути дела, неизвестно, но, скорее всего нет – это отдельная статья и отдельное производство, по которому никаких подозрений Тищенко не сообщали.

Поскольку нардеп не явился на суд, избрать меру пресечения ему не смогли и перенесли заседание на 6 января. Суд должен будет определить, насколько у Тищенко уважительная причина и можно ли избрать ему меру пресечения заочно.

Хмельницкий МСЭК

4 октября в ГБР сообщили, что разоблачили руководительницу Хмельницкого центра медико-социальной экспертной комиссии и ее сына – руководителя областного управления Пенсионного фонда. У них дома только наличными нашли около 6 млн долларов. На фотографиях обычные спальные комоды и тумбочки забиты деньгами и дорогими украшениями. В рабочем кабинете у начальницы МСЭК тоже нашли деньги – около 100 тысяч долларов, а также ряд поддельных документов и списки военнообязанных с поддельными диагнозами.

Через время выяснилось, что речь идет о Татьяне Крупе. Помимо руководства МСЭК, она также участвовала и в политической жизни в качестве депутата облсовета Хмельницкой области от фракции "Слуга народа". Вместе с этим Крупа имеет звание заслуженного врача Украины. Она же, по словам следователей ГБР, во время обысков выбрасывала сумки с долларами через окно. Абсурдную картину дополнил супруг чиновницы – экс-руководитель Госаудитслужбы в Хмельницкой области Владимир Крупа лежал на кровати в пачках наличных, пока следователи обыскивали квартиру.

Муж Татьяны Крупы во время обысков (фото: пресс-служба ГБР)

После обысков Крупе сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет. Пока шло следствие, выяснилось, что у семьи Крупы довольно внушительный список имущества – 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитных машин, корпоративные права на 48 млн гривен и отельно-ресторанный комплекс на 3 тысячи кв м. За границей у чиновников в собственности недвижимость в Австрии, Испании и Турции, а на счетах – 2 млн 300 тысяч долларов. Все это, соответственно, не было задекларировано.

7 октября Татьяне Крупе выбрали меру пресечения – 60 суток в СИЗО с возможностью внесения залога 500 млн гривен. 28 ноября ей продлили арест и уменьшили сумму залога до 280 млн гривен. Пока шло следствие, всплывали многочисленные подробности – еще в 2017 году ее же племянник подарил ей магазин за 200 тысяч гривен, который она уже во время войны продала за 18 млн гривен.

В материалах следствия также есть переписки Крупы с правоохранительными органами, в том числе ГБР и прокуратурой Хмельницкой области. Сама же Крупа на одном из судебных процессов заявила, что далеко не все найденные у нее дома деньги принадлежат ей. Об этом же РБК-Украина рассказал информированный собеседник.

"У нее, скорее всего, нашли "общак". Это, правда, не все ее деньги, но это не средства от "инвестиционных проектов", о которых говорил ее муж. Это "общак", который она у себя хранила", – сказал собеседник.

Случай с Крупой фактически беспрецедентный. Возможно, до февраля 2022 года миллионы долларов и недвижимость у главы структуры, определяющей, годен человек для службы в армии или нет, не вызвали бы такого резонанса и агрессии у общества. Но полномасштабная война, провалившаяся мобилизация и постоянные коррупционные скандалы превратили этот прецедент в триггер, который запустил более глобальные процессы.

Неожиданно выяснилось, что большое количество чиновников, в том числе, сотрудников правоохранительных ведомств, имеют фиктивные инвалидности. Коррупционные схемы одну за одной обнаружили в ряде городов и областей. 20 октября президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, посвященное скандалу в Хмельницком МСЭК, а позже принял решение распустить все медико-социальные экспертные комиссии.

Параллельно с этим уволили руководителей Центральной МСЭК Министерства здравоохранения, Украинского государственного научно-исследовательского института проблем инвалидности при Минздраве и сотрудников самого министерства, которые отвечали за это направление. Удивительно, что процессы начались после скандала в Хмельницком МСЭК, хотя за год до этого в Минздраве объявили, что проверили медико-социальные комиссии. Почему масштабы коррупции в МСЭК вскрылись только спустя год после проверок и стали ли сами проверки толчком для начала работы правоохранителей – вопрос, на который официального ответа нет.

Татьяна Крупа на суде (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В самом министерстве, в ответе на запрос от РБК-Украина, отметили, что проблема с МСЭК, как выяснилось, гораздо глубже, свою работу с комиссиями назвали недостаточной, а в качестве альтернативы предложили "экспертные команды". В их состав будут входить врачи-практики, при этом ни один из бывших руководителей МСЭК не сможет попасть в экспертную команду.

"Проводить оценки будут в экспертных командах при многопрофильных больницах, где есть необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования.

Направлять на оценивание будут на основании четких критериев через отдельную электронную систему, в ней же будут фиксироваться все документы в рамках оценки, действия пользователей и типы принимаемых решений", – отметили в ответе на запрос.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове неизвестный убил бывшего народного депутата Ирину Фарион – в нее выстрелили из пистолета возле ее дома, когда она шла к такси. Женщину в критическом состоянии отвезли в больницу, тем же вечером сообщили, что она умерла.

Поиск стрелка длился пять дней – полицейские прошерстили лес, просмотрели записи с камер наблюдения, провели предварительное расследование и вышли на предполагаемого преступника. Задержанным неожиданно для всех оказался 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко. Его отвезли во Львов, где перед судебным заседаниям правоохранительная "верхушка" дала брифинг. На нем подробно рассказали, как вышли на Зинченко и почему его подозревают в убийстве.

Вячеслав Зинченко на суде (фото: Getty Images)

По версии следствия, Зинченко приехал во Львов, забрал с почты одежду – панамку Patagonia, темные очки, красную футболку с надписью "Los Angeles". В этой же одежде он несколько дней сидел недалеко от дома Фарион, фактически не двигаясь. Скриншоты видео с камер наблюдения, которые фиксировали предполагаемого стрелка, сидящего в красной футболке, панамке и очках, еще за несколько дней до задержания Зинченко, облетели все социальные сети и новостные каналы.

Затем, по словам следователей, 19 июля Зинченко зашел во двор к Фарион, надел красные перчатки, выстрелил в нее и убежал. Камеры успели зафиксировать, как стрелок заходит в арку двора, а через несколько минут уже бежит вдоль домов. 21 июля Зинченко сел в поезд во Львове и уехал в Днепр, где его и задержали. Примечательно, что правоохранители, помимо разных экспертиз и свидетельских показаний, вычислили предполагаемого убийцу по походке – они посмотрели записи с камер внешнего наблюдения, на которых идет стрелок, а затем сравнили их с идентичными записями, где в камеры попал уже сам Зинченко.

На брифинге показали несколько скриншотов с его телефона, переписки и запросы в поисковике – среди прочего, Зинченко искал адрес нардепа Максима Бужанского, причем искал он его уже после убийства Фарион. Еще в сети Зинченко нашли "прощальное" письмо. "Привет, я с Днепра, раз это сообщение тебе отправлено, значит что-то пошло не по плану". Также он просит в случае чего объяснить его отцу, что он скрывал "это" ради безопасности родителей, а не потому что он им не доверяет.

В тот же день прошло первое судебное заседание, где Зинченко избрали меру пресечения. Сам парень вел себя довольно самоуверенно, но непоследовательно. Сначала он хотел общаться с журналистами, потом передумал – это совпало с приездом его нового адвоката, довольно одиозного Игоря Сулимы, который, среди прочих, защищал пророссийского пропагандиста Руслана Коцабу.

Затем Зинченко все-таки согласился ответить на вопросы прессы, но делал это очень избирательно – о Фарион, например, он вообще не хотел говорить, критикуя вопросы СМИ. "А есть какие-то более интересные вопросы? Нудятина какая-то, если честно", – сказал Зинченко в ответ на вопрос, что он делал во Львове.

Вячеслав Зинченко на суде (фото: Getty Images)

Сначала Зинченко вменили статью 115 УК Украины – умышленное убийство, но уже по итогам брифинга и первого суда создавалось впечатление, что, скорее всего, дело в скором времени переквалифицируют, изменив пункт статьи. Так и произошло – спустя почти полгода после трагедии Нацполе объявили, что изменили квалификацию. Теперь Зинченко обвиняют в убийстве на почве национальной неприязни. Сам он, по словам собеседника РБК-Украина в правоохранительных органах, молчит и отрицает свою причастность к убийству Фарион. При этом в первые дни после задержания Зинченко не отрицал, но и не подтверждал

"Он сидел, читал всякие статьи, "телеграммы" и прочее, где писали, что украинцев делят и так далее. И разозлися, решил, что Фарион дискриминирует русскоязычных украинцев, ни во что их не ставит. Ну и решился. Причем ее было легко найти, он ее элементарно вычислил", – говорит собеседник.

Взятка от Гринкевича

Скандал с семьей Гринкевичей произошел в самом конце 2023 года, но очередной эпизод и продолжение получил уже в 2024-м. 29 декабря 2023 года в ГБР заявили, что одному из руководителей отделом Бюро предложили взятку в сумме 500 тысяч долларов за то, чтобы тот вернул арестованное имущество одному львовскому бизнесмену. Его же задержали прямо в кафе, где он, судя по всему, и предлагал следователю деньги. Там же все 500 тысяч долларов и посчитали.

Львовским бизнесменом оказался Игорь Гринкевич. Его семья владеет несколькими предприятиями, которые участвовали в тендерах Минобороны. Речь идет о трех фирмах, связанных с семьей Гринкевича – ООО "ТРЕЙД ЛАЙНС РИТЕЙЛ", ООО "Строительная компания СИТИГРАД" и "Строительный Альянс МОНТАЖПРОЕКТ".

Роман Гринкевич (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Эти фирмы выиграли в общем 23 тендера на 1,5 млрд гривен, при этом шесть контрактов полностью не выполнены, а семь – частично. Еще восемь договоров выполнены с задержкой. После этого все три фирмы, занимавшиеся строительством, добавили к своим видам деятельности еще один – торговля текстильными товарами. Но ни доказательств наличия производства, ни опыта они не имели, и по тендерам это было четко видно. Каким образом заказчик в лице Минобороны этого не заметил – непонятно. По предварительным оценкам ГБР, ущерб государству от такой работы предприятий Гринкевичей составил 1 миллиард гривен.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это привело к ущербу бюджету по предварительным оценкам на 1,2 млрд грн и соответственно срыву поставок", – сказано в пресс-релизе ГБР.

Когда на Гринкевичей открыли по этому факту уголовное производство и заблокировали имущество, глава семьи – Игорь Гринкевич решил подкупить следователя ГБР, за что получил подозрение еще в одном деле.

Поскольку скандал опять же произошел на фоне войны, а речь шла о закупках Министерства обороны, расследование и суды проходили в условиях масштабного общественного резонанса. В октябре ГБР сообщило, что завершило расследование по Гринкевичам и передало дела в суд. По делу в общем проходят пятеро человек – сам Игорь Гринкевич, его сын Роман и трое участников преступной схемы – Роман Тымкив, Андрей Колотило и Виктор Кузьминский, о чем РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что сразу после задержания Гринкевичей в ГБР заявили, что будут проводить проверки в Минобороны. Это логично, потому что чиновники, которые допускали явно не подходящие для тендеров фирмы, также могут быть замешаны в коррупционных схемах. К концу года ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Минобороны – по версии следствия, он списал "пеню" Гринкевичу почти на 94 млн грн. По словам источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об одном из бывших директоров департамента Минобороны Максиме Гриценко.

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Нельзя сказать, что в период войны преступлений стало больше. Но через призму фактически экзистенциальной борьбы за сохранения государства каждое воровство из бюджета, убийство на почве национальной неприязни, любой скандал в армии выглядят гораздо масштабнее.

К примеру, за последний в 2024 году месяц в Украине набирает обороты история с издевательствами над военными, которые служат в 211 понтонно-постовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Предварительно известно, что командир военной части Олег Побережнюк привлекал военных к строительству своего дома в Хмельницкой области и закрывал глаза на многочисленные факты пыток и издевательств по отношению к бойцам.

Сначала его арестовали по факту злоупотребления служебным положением, но он вышел под залог 908 тысяч гривен. Под конец года – 29 декабря Побережнюку снова сообщили о подозрении в бездействии. Можно предположить, что подобные факты в армии были и раньше, но война обострила их восприятие, ведь речь идет о военных, а их ценность для суверенитета Украины сложно переоценить.