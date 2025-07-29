"Кортизоловый коктейль": диетолог раскрыл шокирующую правду о модном напитке из соцсетей

В мире социальных сетей постоянно появляются новые тренды, обещающие легкое решение сложных проблем. Одним из таких является так называемый "кортизоловый коктейль", который активно продвигают "инфлюенсеры".

Действительно ли такой напиток помогает справиться со стрессом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что такое кортизоловый коктейль?

Инфлюенсеры утверждают, что этот напиток помогает им лучше спать, чувствовать себя спокойнее и просыпаться бодрыми. Его пропагандируют как средство для релаксации и естественной поддержки нервной системы, а название происходит от известного гормона стресса кортизола.

Обычно этот напиток представляет собой смесь магниевого порошка, кокосовой воды и цитрусового сока. Иногда для вкуса добавляют еще розовую гималайскую соль или газировку.

Помогает ли такой коктейль от стресса?

Важно отметить, что нет никаких научных доказательств, подтверждающих прямую пользу этого коктейля для снятия стресса как комплексного напитка. Однако, отдельные ингредиенты действительно имеют определенный подтвержденный положительный эффект на организм.

Магний

Это действительно важный минерал, который отвечает за сотни биохимических процессов в организме. Когда мы переживаем стрессовые эпизоды, организм быстрее использует и истощает запасы магния, а также быстрее выводит его с мочой. Поэтому пополнение уровня магния является полезным.

Исследование 2020 года показало, что магний снижает повышенный уровень кортизола, особенно у людей, которые имеют дефицит этого микроэлемента. В таком случае людям действительно полезно принимать диетические добавки с магнием, но его количество в коктейле, вероятно, будет минимальным.

Цитрусовый сок (Витамин С)

Он важен для поддержания реакции на стресс и обеспечения оптимальной функции надпочечников, которые отвечают за выработку гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол. Надпочечники быстро используют витамин С, поэтому важно обеспечить его достаточный уровень.

Тем не менее, исследования, которые сообщают о пользе витамина С в лечении симптомов, связанных со стрессом, обычно используют высокие дозы аскорбиновой кислоты (витамина С в добавках), а не природные источники витамина. Таким образом, минимальное количество витамина С, как и магния, в коктейле, скорее всего, не будет иметь значимой пользы.

Кокосовая вода

Она содержит определенное количество электролитов, в частности калия, который может способствовать восстановлению электролитного баланса, потенциально способствуя снижению уровня кортизола. Вместе с тем, диетолог Оксана Скиталинская подчеркивает, что эффект будет минимальным.

Почему "кортизоловый коктейль" может навредить?

Регулярное употребление "кортизолового коктейля" потенциально может вызывать нежелательные эффекты, включая нарушение сна и повышение уровня сахара в крови.

Скачки сахара

Сахара из апельсинового сока быстро всасываются в кровь, а скачок уровня глюкозы приводит к дальнейшему падению, поскольку организм выделяет инсулин. Из-за таких колебаний уровня сахара в крови человек может испытывать лихорадку, беспокойство и иметь трудности с засыпанием. Плохой сон, в свою очередь, повышает уровень кортизола на следующий день. Поэтому такой коктейль рекомендуют употреблять не перед сном, а в течение дня вместе с едой, чтобы смягчить влияние сахара.

По мнению диетологов, этот напиток, скорее всего, не поможет существенно в нейтрализации последствий стресса. Он содержит небольшое количество активных питательных веществ, поэтому его эффективность ожидаемо низкая. Положительный эффект от употребления напитка чаще всего связан с эффектом плацебо.