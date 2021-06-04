Кортеж президента Киргизії потрапив ДТП: є постраждалі і загиблий

Кортеж президента Киргизії Садира Жапарова потрапив у ДТП в Іссик-Кульській області. В результаті аварії загинув співробітник охорони глави держави, ще троє постраждали.
Про це повідомила пресслужба президента Киргизії, передає видання Tengrinews.
Президентський кортеж потрапив в аварії під час візиту Глави держави в Іссик-Кульську область. Відзначається, що в один з автомобілів супроводу врізалася легкова машина, що виїхала на зустрічну смугу.
За його словами, в результаті ДТП є троє постраждалих і один загиблий з числа співробітників дев'ятої служби Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), що здійснює охорону перших осіб країни.
"Президент в аварії не постраждав, він перебував в іншій машині",- уточнили в пресслужбі.
За попередніми даними, водій автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу, перебував у нетверезому стані.
Нагадаємо, 4 червня в Киргизії в Алайському районі Ошської області невдало сів вертоліт Збройних сил країни. На борту перебували 15 осіб.
Зазначимо, раніше 4 червня прикордонники Киргизстану повідомили, що обстановка на ділянці кордону Киргизстану і Таджикистану знову напружена. З боку Таджикистану спостерігається скупчення техніки і військовослужбовців.
На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.