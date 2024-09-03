Кортеж кандидата в вице-президенты США попал в ДТП

Автомобили из кортежа кандидата в вице-президенты США Тима Уолза попали в ДТП в ходе поездки на предвыборное мероприятие в Милуоки, штат Висконсин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Во время столкновения автомобиля с журналистами, у одного из репортеров была сломана рука. Другие сотрудники СМИ, которые ехали в кортеже с Волзом, получили царапины и синяки, а еще один журналист получил сотрясение мозга.
После остановки, репортеров и сотрудников пересадили в новые микроавтобусы, и они продолжили свой путь. Причина аварии официально неизвестна.
Отмечается, что автомобиль, где находился Волз, не попал в аварию и продолжил движение до запланированного предвыборного мероприятия.
В понедельник, 2 сентября, Уолз встретился с местными лидерами в Миннесоте. Далее его кортеж направился в Висконсин, где политик должен был выступить с речью на фестивале труда, организованном Трудовым советом района Милуоки.
В начале августа действующий вице-президент США Камала Харрис была избрана кандидатом в президенты от Демократической партии. На съезде ее кандидатуру поддержали 99% членов политсилы.
В конце августа во время съезда в Чикаго, губернатор Миннесоты Тим Уолз был официально номинирован на пост вице-президента США от Демократической партии.
Харрис выбрала Уолза на такую должность из-за его послужного списка и биографии.
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