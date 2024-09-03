Кортеж кандидата в вице-президенты США попал в ДТП

Во время столкновения автомобиля с журналистами, у одного из репортеров была сломана рука. Другие сотрудники СМИ, которые ехали в кортеже с Волзом, получили царапины и синяки, а еще один журналист получил сотрясение мозга.

После остановки, репортеров и сотрудников пересадили в новые микроавтобусы, и они продолжили свой путь. Причина аварии официально неизвестна.

Отмечается, что автомобиль, где находился Волз, не попал в аварию и продолжил движение до запланированного предвыборного мероприятия.

В понедельник, 2 сентября, Уолз встретился с местными лидерами в Миннесоте. Далее его кортеж направился в Висконсин, где политик должен был выступить с речью на фестивале труда, организованном Трудовым советом района Милуоки.