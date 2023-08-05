Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП: есть пострадавшие

Авария произошла в регионе Эрзинджан. Известно, что в ДТП попали семь машин и микроавтобус с журналистами.

По данным турецких СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов. Пострадал ли сам Кылычдароглу - пока неизвестно.

Справка. Кемаль Кылычдароглу являлся кандидатом на пост президента Турции от объединенной оппозиции. Однако Кылычдароглу так и не одержал победу. Его соперник действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган обогнал оппонента всего на 4%.

Напомним, 30 июля в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.