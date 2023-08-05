RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП: есть пострадавшие

Фото: Кемаль Кылычдароглу (Gett yImages)
Автор: Наталья Юрченко

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП 5 августа. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Pencere.

Авария произошла в регионе Эрзинджан. Известно, что в ДТП попали семь машин и микроавтобус с журналистами.

По данным турецких СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов. Пострадал ли сам Кылычдароглу - пока неизвестно.

Справка. Кемаль Кылычдароглу являлся кандидатом на пост президента Турции от объединенной оппозиции. Однако Кылычдароглу так и не одержал победу. Его соперник действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган обогнал оппонента всего на 4%.

Напомним, 30 июля в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПТурцияАвария